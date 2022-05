Die beiden verstanden sich so von Anfang an so gut, dass sie sich ein gemeinsames Tattoo stechen ließen. Kaley Cuoco (36) spielt in der Serie "The Flight Attendant" eine der Hauptrollen. In ihren Co-Stars hat die Schauspielerin Freunde fürs Leben gefunden, wie sie selber sagte. Sogar ein gemeinsames Tattoo ließ sich der Cast stechen. Jetzt hat sich Kaley mit einer ihrer Schauspielkolleginnen wieder eine gemeinsame Erinnerung auf der Haut verewigen lassen.

In einem Interview mit E! News' Daily Pop erzählten Kaley und Zosia Mamet (34), dass sie sich während der Dreharbeiten so sehr mochten, dass Kaley Zosia eine kleine "Boop"-Berührung auf die Nase gab."Daraus wurde eine Sache, und dann haben wir das die ganze Zeit gemacht", erzählte die Blondine weiter. Daher ließen sich die beiden im April das Wort "boop" auf den Arm tätowieren.

Auf Instagram teilte Kaley ihr zierliches Arm-Tattoo mit ihrer Community mit den Worten: "Ich habe dich vor vielen Jahren 'geboopt', Zosia. Ich bin froh, dass wir es offiziell gemacht haben." Auch ihre Tattoo-Partnerin veröffentlichte einen Schnappschuss der neuen Körperverzierung. "Es begann alles mit einem 'boop'. Kaley, ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen" – damit richtete Zosia sich an ihre Freundin.

Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Die Tattoos von Kaley Cuoco und Zosia Mamet

Anzeige

Instagram / zosiamamet Kaley Cuoco und Zosia Mamet, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de