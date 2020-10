Dieser süße Freundschaftsbeweis dürfte für immer halten! Schauspielerin Kaley Cuoco (34) würde das Set ihres neuen HBO-Thrillers "The Flight Attendant" am liebsten nie wieder verlassen: Die The Big Bang Theory-Darstellerin scheint sich offenbar blendend mit ihren Co-Stars zu verstehen – und das so gut, dass sich der gesamte Cast des Films in New York jetzt ein gemeinsames Tattoo stechen ließ!

Wie Kaley auf Instagram postete, ging sie zusammen mit ihrer Schauspielkollegin Zosia Mamet (32) und einigen anderen in ein Tattoo-Studio in New York. Zusammen ließen sich alle einen kleinen Papierflieger stechen, als Anspielung auf die neue Mini-Serie "The Flight Attendant". Stolz präsentierte die 34-Jährige das kleine Tattoo an ihrem Knöchel und schrieb unter den Post: "Eine besondere kleine Erinnerung an unsere wundervolle kleine Show."

Laut The Sun wäre Kaley den Tränen nahe gewesen, als sie sich vom Filmteam nach Ende der Dreharbeiten verabschiedete. "Es war Liebe auf den ersten Blick zwischen uns", erzählte die Schauspielerin. Sie sei sich sicher, dass sie in ihren Co-Stars Freunde fürs Leben gefunden habe.

LRNYC / MEGA Kaley Cuoco am Set von "The Flight Attendant"

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und ihre Co-Stars von "The Flight Attendant" 2020

