Er ist auf dem Weg der Besserung! Vor zwei Wochen wurde der Vater von Herzogin Meghan (40), Thomas Markle Sr. (77), aufgrund eines Schlaganfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Während seines Aufenthalts in Mexiko wurde bei dem 77-Jährigen ein Blutgerinnsel in der rechten Gehirnhälfte festgestellt. Fünf Tage später wurde er entlassen und auch Meghan soll ihren Vater inzwischen kontaktiert haben. Nun hat sich Thomas selbst zu Wort gemeldet und ein Gesundheitsupdate gegeben!

Gegenüber The Sun verriet Thomas, wie es um ihn steht: "Ich kann im Moment nicht sprechen, aber ich arbeite hart und werde mich bei den Menschen bedanken, sobald ich kann." Sein Dank galt besonders den Ärzten und Krankenschwestern, denen er sein Leben zu verdanken habe. "Ich bin sehr dankbar und weiß, was für ein Glück ich habe, dass ich noch am Leben bin", offenbarte er. Laut seinen Freunden war sein Zustand so ernst, dass er sich nur noch durch das Kritzeln von Nachrichten auf ein Stück Papier verständigen konnte.

Eigentlich hatte Thomas vor, diese Woche nach Großbritannien zu fliegen, um das Platin-Jubiläum der Queen (96) am kommenden Wochenende zu feiern – doch der Schlaganfall machte die Reise zunichte. Mit einem Filzstift schrieb der 77-Jährige auf eine Tafel und erklärte: "Ich wollte der Königin meinen Respekt erweisen. Ich wünsche ihr ein frohes Jubiläum und noch viele weitere Jahre."

The Sun / MEGA Thomas Markle, Vater von Herzogin Meghan

MEGA Thomas Markle Sr.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2022

