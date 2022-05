Johnny Depp (58) gönnt sich eine kurze Auszeit! Der Schauspieler steckt aktuell in den letzten Zügen eines großen Prozesses. Vor Gericht verklagte der Fluch der Karibik-Star seine Ex Amber Heard (36) wegen Verleumdung – die wiederum wirft ihm häusliche Gewalt vor. Nachdem zuletzt die Schlussplädoyers gehalten wurden, warten alle Parteien auf die Urteilsverkündung. Kurz vor dem Ende des juristischen Streits überraschte Johnny nun seine Fans mit einem spontanen Konzert!

Wie zahlreiche Bilder in den sozialen Medien zeigen, trat der Hollywood-Star am Sonntag in Sheffield in England auf. Gemeinsam mit Jeff Beck performte er dort John Lennons (✝40) Song "Isolation". Die anwesenden Konzertbesucher waren völlig aus dem Häuschen und teilten Aufnahmen des Auftritts auf Instagram und Co.. "Das habe ich nicht erwartet... Ich dachte, er wäre im Gericht", freute sich ein User.

Laut aktuellen Informationen wird das Urteil in Johnny und Ambers Prozess frühestens am Dienstag gesprochen. Sollte der Frauenschwarm recht bekommen, müsste seine frühere Ehefrau ihm einen Betrag in Millionenhöhe zahlen – gleichzeitig steht aber auch die Gegenklage der Aquaman-Darstellerin noch aus.

Getty Images Johnny Depp vor Gericht in Virginia

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Januar 2016

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

