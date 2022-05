Es ist der Prozess des Jahres – und alle warten gespannt auf den Ausgang! Die Schauspieler Amber Heard (36) und Johnny Depp (58) stehen seit April vor Gericht, weil der Hollywood-Star seiner Ex-Frau Verleumdung vorwirft: Hat er sie in Wahrheit gar nicht geschlagen? War sie vielleicht sogar diejenige, die während ihrer Ehe handgreiflich geworden ist? Beide Seiten brachten in den vergangenen Wochen heftige Details ans Licht. Seit gestern gilt die Beweisführung als abgeschlossen und heute stehen die Schlussplädoyers an. Aber wann wird es das Urteil von der Jury und der Richterin geben?

Die Fans, die den Prozess gespannt verfolgen, müssen sich noch ein wenig gedulden: Das Urteil, ob Amber tatsächlich eine Strafe in Millionenhöhe zahlen muss, wird wohl allerfrühestens am Dienstag verkündet. Der Grund: Am Wochenende kommen das Gericht und die Geschworenen in Virginia nicht zusammen. Zusätzlich fällt der kommende Montag auf einen Feiertag in den USA – den sogenannten Memorial Day.

Wie die Richterin Penney Azcarate den Geschworenen am Donnerstag erklärte, dürfen sie sich nach den heutigen Schlussplädoyers zur Beratung zurückziehen – dafür dürfen sie sich theoretisch so viel Zeit nehmen, wie sie wollen. Das können ein paar Stunden oder mehrere Tage sein. Deshalb kann zu diesem Zeitpunkt niemand genau sagen, wann die Laienrichter ihre Empfehlung aussprechen werden.

Getty Images Amber Heard vor Gericht in Virginia

Getty Images Johnny Depp vor Gericht in Virginia 2022

Getty Images Richterin Penney Azcarate

