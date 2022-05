Damit hätte sie wohl nicht gerechnet! In der diesjährigen Staffel von Temptation Island unterziehen sich Marc-Robin und seine Freundin Michelle einem knallharten Beziehungstest. Die Verführer und Verführerinnen machen es den beiden auf der TV-Insel mächtig schwer. Besonders der Schweißer kann der Versuchung bisher eher weniger widerstehen. Laura Pkr beobachtete er sogar beim Duschen. Zudem lud er die Blondine einfach ohne Mikro auf sein Zimmer ein – zu ihrer großen Überraschung!

Im Interview mit Promiflash ließ die Beauty diese prekäre Situation nun Revue passieren. "Ich war im ersten Moment einfach nur sprachlos", offenbarte Laura. Während einer Party bat der Beau die Verführerin zu sich und bestellte sie auf sein Zimmer. "Ich wusste gar nicht, was geschieht", gestand sie weiter. Hatte Marc-Robin da schon Schmetterlinge im Bauch und wollte mehr von Laura? "Ob er zu diesem Zeitpunkt Gefühle für mich hatte, weiß ich nicht, aber Kopfkino auf alle Fälle", betonte die Fitnesstrainerin. Sie hätte niemals vermutet, dass der Reality-TV-Darsteller sie so dicht an sich ranlässt. "Ich dachte, wir bauen eine coole Freundschaft auf, aber mehr auch nicht", erklärte sie weiter.

Allerdings merkte Laura recht schnell, dass Marc-Robin mehr als nur Small Talk mit ihr halten wollte. "Als ich das gemerkt habe, wollte ich herausfinden, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege und habe dann mit meiner Taktik begonnen, die ich aber zu Beginn niemals im Kopf hatte", gab sie im Promiflash-Interview weiter preis. Er riet der blonden Verführerin in der TV-Villa außerdem, auf ihren guten Ruf achtzugeben – für Laura ein Zeichen von Eifersucht: "Meiner Meinung war das kein gut gemeinter Rat, sondern Eifersucht."

