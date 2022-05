Jetzt machen sich seine Follower über ihn lustig! Mats Hummels (33) ist offiziell noch mit seiner Frau Cathy Hummels (34) verheiratet. Im Netz sieht man die beiden regelmäßig auf Bildern mit ihrem gemeinsamen Sohn. Dennoch wurde der Fußballer in den vergangenen Monaten häufiger mit unterschiedlichen jungen Damen gesichtet – zuletzt mit einer Frau auf Mallorca, die das Model Julia Nikola Gauly sein soll: Den Trubel um das Liebesleben von Mats lassen seine Fans nicht unkommentiert!

Nachdem die Nachricht die Runde gemacht hatte, dass Mats eine weitere Liaison haben soll, häufen sich die Meinungen der Fans auf seiner Instagram-Seite. Unter einem neuen Post, in dem Mats Werbung für Lego macht, scherzen seine Follower in den Kommentaren und schreiben zum Beispiel: "Also die Scorerliste bei den Frauen führst du diesen Sommer definitiv an" oder "Hör doch auf, immer alle Frauen zu küssen, man! So bleibt doch nix übrig für Ottonormal."

Auch auf Twitter finden sich viele Nachrichten, in denen Mats offenbar nicht mehr ernst genommen wird. "Wann machst du mal mit mir rum?", fragt ein User sarkastisch. Für andere scheint die Fußballkarriere von Mats durch seine Turteleien in den Hintergrund zu rücken: "Mats geht im Urlaub steiler als beim BVB!"

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels 2022

Getty Images Mats Hummels, Sportler

