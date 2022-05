Sonja Zietlow (54) hat ganz spezielle Vorstellungen für ihren Moderatorenkollegen! Zehn Jahre lang sorgte sie zusammen mit Daniel Hartwich (43) als Hosts des Dschungelcamps für viele Lacher und nahm die Kandidaten reihenweise aufs Korn. Doch nach der diesjährigen Staffel kam dann der Schock für alle Fans: Der beliebte Moderator steigt aus. Seitdem wurde natürlich sehr viel über seinen Nachfolger diskutiert. Und auch Sonja wird nicht jeden an ihrer Seite akzeptieren!

"Da muss natürlich sehr viel passen", stellte sie im Interview mit RTL klar. Die Harmonie zwischen Sonja und ihrem neuen Kollegen sei so wichtig, dass sie sogar aus der Show aussteigen werde, falls diese nicht übereinstimmt: "Ich hab gesagt, wenn es gar nicht passen sollte, mach ich es einfach nicht mehr." Einige besondere Grundvoraussetzungen müsse Daniels Nachfolger nämlich erfüllen. "Man darf in dem Job nicht so wahnsinnig ichbezogen sein, man muss ein Teamplayer sein. Das ist sehr, sehr wichtig", machte die 54-Jährige deutlich.

Wer im nächsten Jahr an ihrer Seite auf der Dschungelbrücke stehen wird, scheint Sonja selbst also auch noch nicht zu wissen – die Fans sind aber schon fleißig am Spekulieren. Nachdem Daniel nämlich schon bei Let's Dance von Jan Köppen (39) vertreten wurde, sehen viele ihn als perfekte Besetzung. "Probe für den Dschungel bestanden", stellte ein User nach seinem Einsatz als Moderator bei der Tanzshow begeistert fest.

Thomas Burg Daniel Hartwich und Sonja Zietlow 2022

Thomas Burg Daniel Hartwich und Sonja Zietlow, Moderatoren

Getty Images Jan Köppen als Ersatz-Moderator bei "Let's Dance"

