Süße News von Patrick Mahomes (26) und seiner Familie! Vor über einem Jahr verlobten sich der US-amerikanische Football-Star und dessen Liebste Brittany Matthews. Danach erblickte ihre erste gemeinsame Tochter Sterling Skye das Licht der Welt. Im März überraschten die beiden Turteltauben ihre Community mit tollen Nachrichten: Sie traten vor den Traualtar und schlossen den Bund der Ehe. Nun verkündeten Patrick und Brittany die nächste große Überraschung: Sie werden wieder Eltern!

Das verkündeten die beiden nun ganz happy via Instagram – mit einigen niedlichen Schnappschüssen. Auf einem der Fotos halten Patrick, seine schwangere Gattin und ihre kleine Tochter ein Ultraschallbild in den Händen. "Runde zwei", schrieb der Sportler samt einem weißen Herzchen zu den Aufnahmen. Töchterchen Sterling Skye wird also schon bald eine große Schwester sein.

Mehr Details zu den Baby-News wollten die werdenden Eltern aber erst mal noch nicht enthüllen. Auch ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, ist ebenfalls noch nicht klar. Doch Patricks Familie wächst weiter und darüber könnte der Footballer wohl kaum glücklicher sein.

