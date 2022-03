Patrick Mahomes (26) und Brittany Matthews sind den Bund für die Ewigkeit eingegangen! Der US-amerikanische Footballer und seine Frau haben sich schon vor über einem Jahr verlobt und mittlerweile auch den ersten gemeinsamen Nachwuchs begrüßt. Den Termin für seine Hochzeit hat das Duo zuletzt streng geheim gehalten – und nur angeteasert, dass es bald so weit sein dürfte. Jetzt ist der große Tag aber endlich gekommen: Patrick und seine Brittany haben sich das Jawort gegeben.

Das verkündete der Sportler jetzt mit einer Fotoreihe auf seinem Instagram-Account. "Mr. und Mrs. Mahomes", schrieb er dort kurz und knapp – aber nicht nur diese Worte, sondern auch die Bilder machten klar, dass er und die ehemalige Fußballerin Mann und Frau sind. Auf den Fotos posieren Patrick und seine frisch angetraute Ehefrau in Anzug und Brautkleid und geben ihren Followern so einen kleinen Einblick in die romantische Zeremonie. Vor traumhafter Kulisse mit Blick aufs Meer küssen sich die Turteltauben.

Auch ihr Töchterchen durfte am Tag der Trauung nicht fehlen – die Kleine ist auf den Fotografenaufnahmen zu sehen. Wie ihre Mama ist sie ganz in Weiß gekleidet und hat eine dicke Schleife an ihrem Rücken. Auf den Armen ihres Elternteils starrt Sterling Skye in die Kamera – der Quarterback und Brittany strahlen unterdessen überglücklich.

Instagram / patrickmahomes Patrick Mahomes und Brittany Matthews mit ihrer Tochter an Ostern 2021

Getty Images Patrick Mahomes und Brittany Matthews im Februar 2019

Instagram / brittanylynne Footballer Patrick Mahomes mit seiner Familie im November 2021

