Ob Johnny Depp (58) wohl gerade Zeit für seine Tochter hat? Der Star-Schauspieler ist mit einer Verleumdungsklage gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) vor Gericht gezogen, nachdem diese behauptet hatte, er habe sie während ihrer Ehe geschlagen. Die Aquaman-Darstellerin konterte direkt mit einer Gegenklage. Beides wird aktuell vor Gericht geklärt – seit Wochen verfolgt die ganze Welt den medienwirksamen und polarisierenden Prozess. Diese Woche wird das Urteil erwartet. Was in all dem untergegangen sein könnte? Der Geburtstag von Johnnys Tochter Lily-Rose Depp (23)!

Am Samstag feierte die Tochter des Fluch der Karibik-Stars und seiner Ex Vanessa Paradis (49) ihren 23. Geburtstag. Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin ein paar Eindrücke von ihrem besonderen Tag – inklusive ihres Geburtstags-Outfits: Lily-Rose trug ein sexy rosafarbenes Top mit Spitze, hellblaue Shorts und eine süße Schärpe, auf der "Birthday Princess" geschrieben stand. Die Beauty grinst auf den Fotos entspannt und glücklich. Offenbar hatte sie trotz des Medienrummels und Dramas um ihren Vater einen schönen Tag.

Unter dem Post meldeten sich bereits etliche Gratulanten – auch sehr prominente! So jubelte It-Girl Paris Hilton (41): "Happy Birthday, meine Schöne!" Auch Squid Game-Star Jung Ho-yeon (27) und Model Stella Maxwell (32) ließen liebe Kommentare da. Johnny äußerte sich auf Social Media nicht zum Geburtstag seiner Tochter. Doch seine Profile sind – wohl wegen des Prozesses – schon seit ein paar Monaten inaktiv. Sicherlich hat er Lily-Rose aber privat gratuliert.

Instagram / lilyrose_depp Lily-Rose Depp an ihrem 23. Geburtstag

Getty Images Lily-Rose Depp beim Toronto International Film Festival

Getty Images Johnny Depp vor Gericht in Virginia

