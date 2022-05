Prinzessin Catharina-Amalia (18) hat richtig was vor! Die Tochter von König Willem-Alexander (55) und Königin Máxima (51) wurde am 7. Dezember letzten Jahres 18 Jahre alt. Inzwischen hat die Niederländerin einen Freund – sie soll mit dem deutschen Millionärssohn Isebrand K. zusammen sein. Und auch ansonsten findet die 18-Jährige, dass es offenbar für sie Zeit wird, auf eigenen Beinen zu stehen: Amalia plant, in Amsterdam bald vier Fächer zu studieren.

Wie das niederländische Königshaus auf Instagram mitteilte, beginnt Amalia an der Universität von Amsterdam einen Bachelorstudiengang. Die Prinzessin wird Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft studieren, heißt es. Für den Studiengang musste Amalia vergangenes Jahr ein Bewerbungs- und Auswahlverfahren durchlaufen. "Im September wird sie nach Amsterdam umziehen", wurde weiterhin über Amalias weiteren Werdegang informiert.

Außerdem hieß es, dass Amalias Studium privat sein werde. Dennoch wird die junge Frau wahrscheinlich weiterhin gemeinsam mit ihrer Familie an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen. Zuletzt legte die königliche Familie im April in Maastricht einen glanzvollen Auftritt hin.

Photo: Martijn Beekman Prinzessin Amalia der Niederlande, Sommer 2020

Getty Images König Willem-Alexander und Königin Máxima mit ihren Töchtern Amalia, Alexia und Ariane

Instagram / koninklijkhuis Ariane, Alexia, Königin Máxima, König Willem-Alexander und Catharina-Amalia der Niederlande

