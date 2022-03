Sie verbringen eine kleine Auszeit zusammen! Prinzessin Catharina-Amalia (18) denkt in Interviews zwar immer wieder ziemlich laut über ihre Traumhochzeit nach – was ihr Liebesleben betrifft, hält sich die Tochter von König Willem-Alexander (54) und Königin Máxima (50) jedoch recht bedeckt. Seit einiger Zeit soll sie mit dem deutschen Millionärssohn Isebrand K. liiert sein. Jetzt wurden die beiden gemeinsam im Winterurlaub in Österreich gesichtet.

Auf Fotos, die Bild vorliegen, sind die 18-Jährige und ihr Begleiter im österreichischen Nobel-Skiort Lech zu sehen. Auf mehr als 1.400 Metern Höhe ist die niederländische Royal beim Spazierengehen mit ihrem Hund Mambo und dann auch in einer Kneipe zu sehen. Aufgrund einer Verletzung trug Amalia an ihrem rechten Knie eine Stütze.

Augenzeugen, die sie vor Ort entdeckt hatten, zufolge verbrachte Amalia in dem Alpenstädtchen viel Zeit mit Isebrand K. und mit ihren Freunden. Dabei soll sie ein luxuriöses Chalet bewohnt haben, das einen malerischen Ausblick über den Ort bietet. Schon vormittags sei sie bei Spaziergängen gesichtet worden.

Getty Images König Willem-Alexander und Königin Máxima mit ihren Töchtern Amalia, Alexia und Ariane

Photo: Frank Ruiter Prinzessin Catharina-Amalia, im Winter 2021

Getty Images Prinzessin Amalia, Königin Máxima, Prinzessin Alexia, König Willem-Alexander und Prinzessin Ariane

