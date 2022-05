Für Lucas Cordalis (54) stand in diesem Jahr ein ganz besonderes Abenteuer auf dem Programm: Der Schlagersänger sollte Teil des diesjährigen Dschungelcamps in Südafrika werden – krankheitsbedingt wurde daraus aber nichts. Daran hatte er offenbar noch eine ganze Weile zu nagen. Nun plauderte seine Ehefrau Daniela Katzenberger (35) aus: Sie will Lucas noch einmal in dem TV-Format sehen – unter einer bestimmten Bedingung!

Wie die 35-Jährige jetzt im Gespräch mit Promiflash verriet, habe sie eine ganz genaue Vorstellung davon, wie ihr Liebster noch einmal in der beliebten Reality-TV-Show in Erscheinung treten soll. "Für mich ist das Dschungelcamp eines: Australien. Das in Afrika war ganz nett, aber wenn, dann musst du nach Australien. Dein Vater war auch in Australien", sagte die Influencerin zu ihrem Mann, der ebenso Teil des Interviews war – eigentlich wollte der Musiker nämlich in die Fußstapfen seines Vaters Costa Cordalis (✝75) treten.

Die Unterstützung seiner Herzdame hat Lucas allem Anschein nach sicher – die beiden sind nach wie vor ein Herz und eine Seele. Kürzlich gab der 54-Jährige gegenüber Promiflash preis, was der Grund dafür sei, dass ihre Ehe so harmonisch laufe. "Wir geben uns gegenseitig den Freiraum. Wenn ich spüre, dass meine Frau genervt ist, gehe ich woanders hin oder sie geht woanders hin", erläuterte er diesbezüglich.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Mai 2022

Getty Images Costa Cordalis beim Dschungelcamp 2015

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und ihre gemeinsame Tochter Sophia im November 2021

