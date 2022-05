Hat Mats Hummels (33) das Zeug zum Comedian? Dass der Fußballer Humor hat und gerne mal über sich selbst lacht, hat er seinen Fans in den vergangenen Wochen bereits bewiesen: Als immer wieder pikante Details aus seinem Liebesleben an die Öffentlichkeit gedrungen sind, hat sich Mats beim Lesen der Twitter-Kommentare über sich selbst prächtig amüsiert. Aber kann der BVB-Star auch andere zum Lachen bringen und sein Publikum unterhalten? Das muss er in einer neuen Comedyshow unter Beweis stellen, deren Start nun offiziell bekannt ist.

Komiker Teddy Teclebrhan wird in wenigen Wochen als Moderator der neuen Amazon-Prime-Show "One Mic Stand" fungieren. In dem Format, dessen Start jetzt auf den 15. Juli datiert wurde, werden neben Mats noch einige andere Promis von bekannten TV-Scherzkeksen zu Stand-up-Comedians ausgebildet. Zusammen mit seinem Nationalmannschaftskollegen Christoph Kramer (31) wird der Mann von Cathy Hummels (34) unter die Fittiche von Harald Schmidt (64) genommen. Michael Mittermeier (56) will Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse (41) fit für die Comedy-Bühne machen, Teddy tritt mit Fahri Yardim (41) an. Hazel Brugger (28) setzt ihre Hoffnungen in Gesundheitsminister Karl Lauterbach (59) und Torsten Sträter (55) geht mit Model Lorena Rea an den Start.

In einem Werbeclip betonte Teddy, dass es gar nicht so einfach sei, das Publikum zu begeistern: "Ich weiß noch, wie es war, als ich Stand-up gemacht hat und keiner hat gelacht – außer ein Mann. Und meine Brüder im Hintergrund." Auf "One Mic Stand" könnten sich die Zuschauer laut dem LOL: Last One Laughing-Star aber freuen: Es werde "die beste Show der Welt."

Anzeige

ActionPress Teddy Teclebrhan bei der NDR Talk Show im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Mats Hummels, Christoph Kramer und Manuel Neuer bei der WM 2014

Anzeige

Benjamin Diedering Teddy Teclebrhan bei der 1Live Krone

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de