Erste Bilder nach dem Ehe-Aus! Schauspielerin Busy Philipps (42) und ihr Ehemann Marc Silverstein haben sich nach 14 Jahre Ehe getrennt. Wie die Blondine in ihrem Podcast bekannt gab, gehen die beiden bereits seit Februar 2021 separate Wege. Die 42-Jährige verriet, dass das Liebes-Aus nicht öffentlich gemacht wurde, um unter anderem die Privatsphäre ihrer beiden Töchter zu schützen. Nun wurde Busy erstmals seit Bekanntgabe der Trennung gesichtet!

Auf Bildern, ⁣ die Page Six vorliegen, ist Busy mit ihrem Hund bei einem Spaziergang in New York City zu sehen. Die Dawson's Creek-Darstellerin trug ein blau-weiß-kariertes Kleid, weiße Turnschuhe und eine helle Jacke, die sie sich über die Schultern gelegt hatte. Dazu kombinierte sie roten Lippenstift und eine rosa Sonnenbrille. Mit ihrer "I love NY"-Tasche und Kopfhörern wirkte sie ziemlich ausgelassen und entspannt.

Die Beauty hatte schon früher kein Geheimnis aus ihren Eheproblemen gemacht. Bereits 2018 hatte Busy erzählt, dass sich ihr Ex-Mann zu Beginn als Vater ziemlich schwer getan habe. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes habe er sich als Elternteil besser zurechtgefunden.

Instagram / busyphilipps Busy Philipps mit ihren Töchtern Birdie und Cricket

Instagram / busyphilipps Busy Philipps posiert

Getty Images Marc Silverstein und Busy Philipps bei einer Afterparty

