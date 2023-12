Beängstigend: Busy Philipps Kind (15) hatte schweren Anfall!

Sie konnte nur zusehen! Busy Philipps (44) und Marc Silverstein haben zwei gemeinsame Kinder: Die zehnjährige Cricket Pearl Silverstein und den vier Jahre älteren Teenager Birdie Leigh Silverstein. Im Herbst hatten sich die Eltern von ihrem ältesten Sprössling verabschieden müssen, da er eine Schule in Schweden besucht. Und dies stellt für die beiden eine große Herausforderung dar – denn Birdie hatte kürzlich einen erschreckenden Anfall im Internat!

In ihrem Podcast Busy Philipps is Doing Her Best erzählt die Mutter vom herzzerreißenden Erlebnis, das sie über einen Videoanruf verfolgte: "Birdie versuchte nach der Kamera zu greifen und hat nach mir gerufen: 'Mama. Mama. Wo bist du? Mama!'" Dass sie in solchen schrecklichen Momenten nicht bei dem 15-Jährigen sein könne, sei besonders schwer für die zweifache Mutter. "Die Freundin, die bei Birdie war, hielt die Handykamera in der Hand", erklärt Busy und fügt hinzu: "Ich konnte also alles sehen, was passiert ist. Es war sehr schlimm!" Dabei habe es sich nicht um den ersten Anfall gehandelt.

Bereits in der Vergangenheit hatte die Schauspielerin private Details über ihren Sprössling verraten. So offenbarte sie in ihrem Podcast: "Birdie hat uns im Alter von zehn Jahren erzählt, [...] dass sie lesbisch und genderqueer ist." Ihr Kind habe dabei seiner Mutter zuvor die Erlaubnis gegeben, das Thema öffentlich anzusprechen.

Anzeige

Getty Images Busy Philipps mit ihren Töchtern Cricket und Birdie im April 2016

Anzeige

Getty Images Tochter Birdie und Busy Philipps im April 2022

Anzeige

Instagram / busyphilipps Busy Philipps mit Tochter Birdie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de