Nach Trennung: Busy Philipps nutzt keine Online-Dating-Apps

Liebe im Netz ist keine Option für sie. Busy Philipps (44) und Marc Silverstein hatten 2007 geheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter. Nach 14 Jahren Ehe gaben die Schauspielerin und der Filmregisseur bekannt, dass sie seit Februar 2021 kein Paar mehr sind. Nach dem Ehe-Aus scheinen beide noch Single zu sein – die zweifache Mutter hat es nicht eilig, einen neuen Partner zu finden: Busy ist kein Fan vom Online-Dating!

In der Talkshow "Today with Hoda & Jenna" erklärte die 44-Jährige, dass sie sich bereits online auf die Suche nach einem neuen Freund begeben habe. Doch der Versuch scheiterte: "Ich freue mich für diejenigen, die damit gute Erfahrungen haben, aber für mich ist das nichts." Busy helfe allerdings ihren Freunden dabei, deren Online-Profile aufzupeppen.

Zu ihrem Ex-Mann soll die Blondine ein gutes Verhältnis haben. Für ihren Nachwuchs wolle das einstige Pärchen an einem Strang ziehen, wie Busy in ihrem Podcast erklärte. "Nun, wir lieben uns – sehr sogar! Und wir haben diese wunderbaren Kinder zusammen", schwärmte sie in einer Folge von "Busy Philipps Is Doing Her Best".

Getty Images Busy Philipps und Marc Silverstein

Getty Images Busy Philipps bei der "Mean Girls"-Premiere, Januar 2024

Getty Images Tochter Birdie und Busy Philipps im April 2022

