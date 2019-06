Am 25. Juni feiert Busy Philipps (39) ihren 40. Geburtstag! Während einige dazu neigen, vor runden Geburtstagen Panik zu bekommen und in eine kurze Selbstmitleidsphase zu geraten, gibt sich die Schauspielerin gewohnt humorvoll und entspannt. Sie urlaubt viel lieber mit ihren Freundinnen in Mexiko und präsentiert ihre knackigen Kurven. Zu ihrem neusten Bikini-Pic erklärt die Moderatorin, dass sie noch lange nicht tot sei, sondern eben 40!

Busys Instagram-Follower wissen ihr knackiges Statement "Sie ist 40 und nicht tot" zu schätzen. Sicherlich trägt aber auch das umwerfende Bikinibild dazu bei. Denn in dem gelb-orange gemusterten Bikini und einem Strandkleid im Ethno-Häkellook sieht die bald 40-Jährige einfach ultrahot aus. Das sieht auch Schauspielerin Jennifer Love Hewitt (40) so, die den Beitrag mit drei Flammen-Emojis kommentiert.

Die Einstellung der Produzentin scheint ihren Followern ein Vorbild zu sein. "Ich möchte wie du sein, wenn ich 40 bin", kommentierte beispielsweise eine Userin den Beitrag. Erst vor wenigen Tagen postete die derzeit Rothaarige ein anderes Urlaubsbild von sich im Bikini und verwendete dazu den Hashtag #2Busy2B40 (zu Deutsch: Zu beschäftigt, um 40 zu sein).

Instagram / busyphilipps Jen Gotch und Busy Philipps im Juni 2019 in Mexico

Instagram / busyphilipps Busy Philipps (r.) mit einer Freundin im Juni 2019 in Mexico

Instagram / busyphilipps Busy Philipps im Juni 2019

