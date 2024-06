Knutschfoto: Hat Busy Philipps wieder einen neuen Partner?

Nanu, was geht denn hier ab? Schauspielerin Busy Philipps (44) hat anscheinend einen neuen Lover. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man den "Girls5Ever"-Star Arm in Arm mit einem dunkelhaarigen Mann. Und nicht nur das – die beiden konnten die Hände wohl nicht voneinander lassen. Nachdem sie ein Restaurant verlassen hatten, gaben sie sich einen dicken Schmatzer. Wie die Schnappschüsse zeigen, schienen die beiden ziemlich happy gewesen zu sein.

Aber wer ist das da an Busys Seite? Sein Name lautet Jon Kasbe und er ist ein australisch-indischer Filmproduzent. In der Filmbranche machte er sich einen Namen mit dem Film "When Lambs Become Lions" aus dem Jahr 2017. Jon ist elf Jahre jünger als Busy. Es ist das erste Mal, dass die beiden in der Öffentlichkeit zusammen gesehen wurden. Bedeutet das etwas, dass es zwischen den beiden etwas Ernstes ist? Immerhin stellte die Schauspielerin laut JustJared ihren Schatz bei dem Dinner ihrer langjährigen Freundin Michelle Williams (43) vor. Die beiden Frauen kennen sich schon seit 20 Jahren, Busy ist sogar die Patentante von Michelles Tochter, Matilda.

Vor mehr als zwei Jahren verkündete Busy ihre Scheidung von Marc Silverstein. Mit ihm war sie 14 Jahre lang verheiratet und hieß zwei Kinder willkommen. Danach war es lange ruhig im Liebesleben der "Verliebt in die Braut"-Bekanntheit. Erst Anfang des vergangenen Monats äußerte sie sich erstmals wieder zu diesem Thema. Im Interview mit Us Weekly verriet sie: "Ich meine, ich bin daran interessiert, wieder zu daten. Ich bin sehr hoffnungsvoll, was das Ganze angeht."

Getty Images Tochter Birdie und Busy Philipps im April 2022

Getty Images Marc Silverstein und Busy Philipps, 2019

