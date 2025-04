Busy Philipps fühlt sich in ihren 40ern schöner als je zuvor

Busy Philipps (45) hat mit ihrer Zusammenarbeit mit "California Pizza Kitchen" erneut für Aufsehen gesorgt und dabei offen über ihr Leben in den 40ern gesprochen. Die Schauspielerin, die durch Serien wie "Dawson's Creek" bekannt wurde, erklärte im Gespräch mit Us Weekly: "Die meisten Menschen, besonders Frauen, sagen, dass man mit 40 wirklich zu sich selbst findet." Für Busy sei das "wahrscheinlich der beste Teil" des Älterwerdens. Zudem scherzte sie selbstbewusst: "Ich bin jetzt viel heißer, als ich es je war." Druck, in ihrem Alter auf eine bestimmte Weise aussehen zu müssen, verspüre sie dabei nicht.

Zu ihrem 40. Geburtstag war Busy so begeistert, dass sie eine große Party zu ihren Ehren veranstaltete. Sie gestand: "Ich glaube wirklich, dass ich erst in den letzten Jahren richtig bei mir selbst angekommen bin." Die Schauspielerin betonte zudem, dass das Gefühl, authentisch zu leben und sich selbst treu zu bleiben, ihr auch zu einem neuen Gefühl von Schönheit verholfen habe. Im Rahmen ihrer Reise zur Selbstliebe unterstützt sie nun die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen von "California Pizza Kitchen" – der Restaurantkette, bei der sie während ihrer Collegezeit als Bedienung arbeitete, bevor ihre erfolgreiche Schauspielkarriere mit der Serie "Freaks and Geeks" begann.

Abseits der Bildschirme ist Busy für ihre offene und lebensfrohe Art bekannt, die ihre Fans immer wieder begeistert. Sie wird nicht nur als talentierte Schauspielerin geschätzt, sondern auch als eine, die die positiven Seiten des Älterwerdens lebt. "Dass ich jetzt 45 bin, macht mir überhaupt nichts aus", erklärte sie kürzlich gegenüber Us Weekly und fügte hinzu: "Man sollte feiern, wenn man das Glück hat, bis hierhin zu kommen." Ihr Ansatz, sich selbst zu lieben und dem Alter ohne Angst zu begegnen, ist vermutlich auch der Grund, warum sie sowohl auf als auch abseits der Bühne viele Menschen inspiriert. Mit ihrer Ausstrahlung und ihrem Humor zeigt sie eindrucksvoll, dass wahre Schönheit und Selbstbewusstsein nicht an eine bestimmte Zahl gebunden sind.

Getty Images Busy Philipps, Schauspielerin

Getty Images Birdie Leigh Silverstein und ihre Mutter Busy Philipps

