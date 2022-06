Für Sharon Trovato (30) war es ein kurzes Abenteuer. Die Brünette ist eigentlich als TV-Detektivin bekannt, denn in der Sendung "Die Trovatos" ermittelt sie an der Seite ihrer Eltern Marta und Jürgen (59). Doch nun war die junge Frau bei einem anderen Format zu sehen: Die Junior-Detektivin stritt bei Kampf der Realitystars mit, flog jedoch gleich in der ersten Runde raus. In einem Interview mit Promiflash verrieten ihre Eltern Marta und Jürgen nun, was sie von Sharons kurzer Sendezeit halten.

Die Eltern der 30-Jährigen sind trotz ihrer kurzen Reise stolz auf ihre Tochter. So teilte die Mutter gegenüber Promiflash mit: "Wir waren nur traurig, dass sie so früh rausgeflogen ist, aber sie hat es gut gemacht." Papa Jürgen konnte seiner Frau nur zustimmen und ergänzte noch: "Es ist halt immer so: Es fliegt immer zuerst einer [...]. Nun hat es Sharon getroffen, aber sie hat die Sache sehr, sehr gut gemacht." Außerdem hatte die Junior-Privatermittlerin selbst angemerkt, dass viele Szenen von ihr gar nicht erst ausgestrahlt worden seien.

Für Sharon war der Rauswurf allerdings absehbar. Sie hatte die Situation bereits vor der Entscheidung analysiert und konnte sich aus diesem Grund schon denken, dass sie wieder ihre Koffer packen müsse. Sie sieht die Zeit jedoch als Erfahrung an: "Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie es in so einem Format abgehen kann und habe auf jeden Fall gelernt, nicht jedem zu vertrauen."

Instagram/sharon_trovato_official Sharon Trovato im Februar 2022

Instagram / sharon_trovato_official Sharon Trovato, Reality-TV-Darstellerin

RTLZWEI/Paris Tsitsos Sharon Trovato bei "Kampf der Realitystars" 2022

