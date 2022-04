Es war ein kurzes Abenteuer für sie! Sharon Trovato ist vielen Zuschauern vor allem als TV-Detektivin bekannt. In diesem Jahr versuchte sie, sich bei Kampf der Realitystars in einem harten Teilnehmerfeld die Krone aufzusetzen. In der Sala trat die Ermittlerin dabei unter anderem gegen Elena Miras (29), Mauro Corradino (51) und Iris Klein (54) an. Letztere sorgten allerdings dafür, dass die Reise früh endete. Sharon verriet Promiflash jetzt, warum ihr Show-Aus keine Überraschung für sie war.

"Ich habe schon irgendwie geahnt, dass es so weit kommen würde, dass ich rausfliege", erinnerte sich Sharon im Gespräch mit Promiflash an ihre Zeit in der Sala. Der erste Schock habe dennoch tief gesessen, zumal sie sich mit Elena richtig gut verstanden habe. Überrascht sei sie allerdings nicht gewesen: "Ich hatte die Lage analysiert: Ich habe mir angeguckt, mit wem Mauro so verkehrt, da blieb ja quasi nur noch ich..."

Die Rauswerf-Optionen seien für Iris und Mauro aus ihrer Sicht nämlich begrenzt gewesen: "Ronald (63) auf gar keinen Fall, Jan (37) auch nicht, Elena sowieso nicht und Heinrich (55) konnten sie nicht rauswerfen." Deshalb habe sie schon vor der Stunde der Wahrheit mit ihrem Exit gerechnet, erzählte Sharon.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI/Paris Tsitsos Der Cast von "Kampf der Realitystars" 2022

RTLZWEI/Paris Tsitsos Mauro Corradino bei "Kampf der Realitystars" 2022

RTLZWEI/Paris Tsitsos Iris Klein bei "Kampf der Realitystars" 2022

