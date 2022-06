Hatten Bibi (29) und Julian Claßen (29) schon länger eine Krise? Die YouTuber haben vor rund zwei Wochen offiziell ihre Trennung bekannt gegeben. Viele Fans glauben allerdings nicht an das Liebes-Aus – immerhin haben sich die Ex-Partner noch wenige Tage vor den traurigen News total glücklich und verliebt in der Öffentlichkeit präsentiert. Auch in ihrem gemeinsamen Podcast wirkte alles ziemlich harmonisch. Haben die beiden ihre heile Welt etwa nur vorgespielt? Promiflash hat bei einer Expertin nachgehakt...

"Je professioneller ein Paar die Beziehung in der Öffentlichkeit austrägt, desto besser können auch Probleme versteckt werden. Das geht sehr gut", verallgemeinerte Jana Förster – Heilpraktikerin für Paar, Sexual- und Psychotherapie – die Frage im Promiflash-Interview. In dieser Situation sei es wichtig, zu erkennen, ob die zweifachen Eltern nur vor den Augen ihrer Fans eine glückliche Familie präsentiert oder sich auch privat vor ihren Problemen versteckt haben. "Wenn ja, dann ist eine Beziehung nicht authentisch und wird immer irgendwann zu einem Knall führen. Wenn sie in ihren vier Wänden ihre Probleme und Herausforderungen besprochen haben, dann ist das im ersten Schritt sehr gut", führte sie aus.

Sollten Julian und Bibi aber tatsächlich bewusst nach außen hin den Schein gewahrt haben, glaubt die Sexpertin, dass die Beziehung zum Scheitern verurteilt war. "Dann offiziell das heile Paar zu spielen in Videos und Podcasts, wenn es zeitgleich gar nicht so war, ist wiederum eher schädlich für die Bindung", hielt sie fest.

Zapsa Artwork Sexpertin Jana Förster

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen

privat Sexpertin Jana Förster

