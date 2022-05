Julian Claßen (29) äußert sich zu den Spekulationen um ein gefaktes Liebes-Aus! Erst gestern hat der YouTuber offiziell bestätigt, dass seine Ehe mit seiner Frau Bibi (29) am Ende ist. Die Webstars haben sich getrennt, wie auch die zweifache Mutter vor wenigen Stunden offenbart hat. Viele Fans glauben jedoch noch nicht an die Trennung. Sie haben jede Menge Indizien gesammelt, dass sich alles um einen Megaprank handelt. Das hat Julian jetzt aber dementiert.

In seiner Instagram-Story beantwortete der gebürtige Kölner einige Fragen seiner Fans. Einer wollte wissen, was an den Gerüchten um ein angebliches Experiment dran sei. "So etwas würde ich niemals machen – damit macht man keinen Spaß", betonte Julian daraufhin. Dass Chatnachrichten im Umlauf sind, in denen er die Gerüchte um ein gefaktes Ehe-Aus angeblich bestätigt, kann er kaum glauben. "Die Nachrichten, die ich 'angeblich' versendet habe, sind auch alle fake", hielt er fest.

Aber warum kommen die Fans des Ex-Paares eigentlich darauf, dass Bibi und Julian alle hinters Licht führen? Zuletzt hatten sie in ihrem Podcast noch über Affären-Gerüchte, Trennungsspekulationen und Co. gelacht. Die Bilder, die die Blondine mit einem anderen Mann zeigen, sind zudem zu einem verdächtigen Zeitpunkt aufgetaucht.

Instagram / julienco_ Julian Claßen, YouTuber

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen

TikTok / randombullsh Bibi Claßen und Timothy Hill (l.)

