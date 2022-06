Fynn Lukas Kunz und Emilia Würsching lernten sich bei Love Island im Frühjahr 2021 kennen, aber verließen die Show damals nicht als Paar. Doch einige Monate später verkündeten sie, dass es zwischen ihnen gefunkt hat! Gereicht hat es nun offenbar nicht, denn beide gaben jetzt die Trennung bekannt. "Ich kann es selbst nicht verstehen und in Worte fassen. Was ich euch aber sagen kann: Emilia hat sich von mir getrennt, einfach so. Ich werde den Grund wahrscheinlich niemals verstehen", erklärte der Lüneburger total aufgelöst in seiner Instagram-Story.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de