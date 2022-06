Prinzessin Victoria von Schweden (44) zieht alle Blicke auf sich! Die Herzogin von Västergötland hat in der Vergangenheit schon oft gezeigt, dass sie sich gekonnt in Schale schmeißen kann. Ende vergangenen Jahres sorgte sie in einem Glitzerkleid für Begeisterung – offenbar fällt die Schwedin gerne mal auf, wenn es um ihre Garderobe geht. So auch nun wieder: Victoria erschien komplett in Pink zu einem Termin!

Wie aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zeigen, warf sich die 44-Jährige nun in einen ganz besonderen Look, um an der Eröffnungsfeier der H22 City Expo teilzunehmen: Victoria trug einen Anzug, der mit seiner pinken Farbe sofort ins Auge stach. Dazu kombinierte die Ehefrau von Prinz Daniel von Schweden (48) eine schlichte Handtasche sowie elegante Pumps. Das Outfit wird vermutlich nicht so schnell in Vergessenheit geraten!

Ebenfalls in Erinnerung bleiben wird vermutlich dieser besondere Anblick des Ehepaars: Zur internationalen Gedenkfeier an die Opfer des Holocausts waren Victoria und Daniel überraschend in einem Partnerlook erschienen. Beide trugen perfekt abgestimmte dunkle Anzüge, in denen sie vom Blitzlichtgewitter der Fotografen eingefangen wurden.

Hanne Juul/Aller/MEGA Prinzessin Victoria von Schweden im Juni 2022

Hanne Juul/Aller/MEGA Prinzessin Victoria von Schweden im Juni 2022

Getty Images Prinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden

