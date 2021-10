Prinzessin Victoria von Schweden (44) hat sich herausgeputzt. Die schwedische Thronfolgerin zeigt sich privat meistens sehr leger gekleidet. In ihrer Freizeit setzt sie häufig auf einen coolen, aber lockeren Style. Ganz anders sieht das natürlich aus, wenn es um offizielle Termine geht. Für einen Italienbesuch hat sich Victoria nun mal wieder so richtig in Schale geschmissen und begeistert in einer auffälligen Glitzerrobe.

Die 44-Jährige und ihr Mann Daniel (48) befinden sich gerade auf einem dreitägigen offiziellen Besuch in Italien. Am Montag Abend nahmen die beiden in Rom gemeinsam mit der schwedischen Handelsministerin Anna Hallberg an einem Dinner des schwedischen Botschafters teil. Victoria bestach dabei mit einem eleganten, bodenlangen Glitzerkleid. Dazu kombinierte sie silberne Pumps und eine schwarze Handtasche. Daniel hatte sich - nicht weniger elegant - für einen schlichten dunkelblauen Anzug entschieden.

Victoria und Daniel hatten die Royal-Fans zuletzt vor allem immer wieder mit süßen Familienfotos entzückt. An Pfingsten veröffentlichten die beiden zum Beispiel einen Schnappschuss mit ihren beiden Kindern Prinzessin Estelle (9) und Prinz Oscar (5) in einer Blumenwiese.

Anzeige

Getty Images Anette Brifalk, Jan Björklund, Prinzessin Victoria und Prinz Daniel

Anzeige

Getty Images Prinzessin Victoria und Prinz Daniel im Oktober 2021

Anzeige

Linda Broström/Kungl. Hovstaterna Prinzessin Victoria, Prinz Oscar, Prinzessin Estelle und Prinz Daniel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de