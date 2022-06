Hunger Games-Fans aufgepasst! Schauspielerin Rachel Zegler (21) ist durch ihre Rolle in Steven Spielbergs (75) Neuverfilmung von "West Side Story" zum Hollywoodstar geworden. Für ihre Darstellung der María gewann die 21-Jährige einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin. Während die Beauty aktuell für Disneys Neuverfilmung von Schneewittchen vor der Kamera steht, scheint sie bereits ein neues Projekt zu haben: Gerüchten zufolge ist Rachel bei dem Hunger Games-Prequel dabei!

Laut Just Jared gibt es Gerüchte, dass Rachel die Hauptrolle in dem kommenden Hunger Games-Prequel, "The Ballad of Songbirds and Snakes", übernehmen wird. Demnach würde sie die weibliche Hauptfigur Lucy Gray Baird verkörpern. Fans sind sich sicher, dass die Schauspielerin selbst das Gerücht bestätigt habe, indem sie folgenden kryptischen Tweet teilte: "Hört mal zu... könnt ihr alle in Ruhe wachsen? Werdet ihr zu einem Individuum, das sich entschieden ausruht?" Ihre Follower fanden heraus, dass die ersten Buchstaben jedes Wortes im englischen Originalzitat Lucy Gray Baird ergeben!

Außerdem hat Rachel seit den Casting-Gerüchten einige Tweets gelikt, die von ihrem Erfolg als aufstrebenden Filmstar handeln. So teilte sie folgenden Tweet, der an sie gerichtet war: "Es ist offiziell. Ich habe keine Ahnung, was dein nächster Schritt ist". Dazu schrieb die 21-Jährige: "Ich habe meinen Höhepunkt erreicht".

Anzeige

Instagram / rachelzegler US-Schauspielerin Rachel Zegler

Anzeige

Instagram / rachelzegler Sängerin Lorde und Rachel

Anzeige

Getty Images Rachel Zegler bei einer Premiere in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de