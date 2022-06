Ist Maya Henry (22) nun endgültig über ihren Ex hinweg? Nach monatelangen Trennungsgerüchten um das Model und seinen Verlobten Liam Payne (28) bestätigte das Management des Musikers vor wenigen Tagen in einem Statement das Liebe-Aus. Einige Fans glauben sogar, dass der Ex-One Direction-Star die Laufstegschönheit mit der Influencerin Aliana Mawla betrogen hat. Das Beziehungsende schien Maya ziemlich zu schaffen zu machen, denn sie wirkte zuletzt ziemlich niedergeschlagen. Doch jetzt kann sie offenbar endlich wieder lachen!

Paparazzi lichteten die 22-Jährige am Mittwoch im Londoner Stadtteil Mayfair bei einem Einkaufsbummel mit einer Freundin ab. Auf den Bildern, die unter anderem Daily Mail vorliegen, trägt sie ein schwarz-weiß gemustertes Kleid, einen dazu passenden Mantel und kniehohe Stiefel. Ihr Look wurde dabei von einer schwarzen Tasche und einer Sonnenbrille abgerundet. Den Shopping-Trip schien Maya sehr zu genießen: Auf den Fotos strahlt sie bis über beide Ohren – und wirkt dabei total glücklich.

Erst vor wenigen Tagen war publik geworden, dass Liams angebliche neue Flamme ihm kurz nach Bekanntwerden der Trennung tatsächlich auf Instagram entfolgt ist. Ob das wohl bedeutet, dass zwischen dem "Strip That Down"-Interpreten und der Beauty schon wieder alles aus ist?

Getty Images Liam Payne und Maya Henry im Oktober 2021 in London

Getty Images Maya Henry, Model

Instagram / alianamawla Aliana Mawla im Mai 2022

