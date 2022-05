Ist Maya Henry (22) noch nicht über Liam Payne (28) hinweg? Nachdem es bereits mehrere Monate lang Gerüchte gegeben hatte, dass das Model und der Sänger kein Paar mehr sind, wurde ihr Liebes-Aus vor wenigen Tagen offiziell bestätigt. Liam soll sogar schon wieder eine neue Frau an seiner Seite haben – die angeblich auch der Grund für die Trennung von seiner Verlobten war. Maya scheint das Ganze ziemlich mitzunehmen: Zumindest wirkt das Model auf neuen Fotos ziemlich bedrückt.

Paparazzi-Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 22-Jährige an der Seite ihrer Mutter Azteca und eines Freundes namens Vas J Morgan. Die drei sollen zuvor in einem Supermarkt Lebensmittel gekauft haben. Auf dem Rückweg sah Maya sichtlich niedergeschlagen aus. Sie hat ihren Kopf gesenkt und hält sich die Hand vor den Mund. Auf einem Bild ist sogar zu sehen, wie sie sich Tränen aus dem Auge wischt.

Die Aufnahmen sollen nur wenige Stunden, nachdem Liam mit seiner vermeintlich neuen Freundin Aliana Mawla am Londoner Flughafen gesehen wurde, entstanden sein. Die beiden liefen Arm in Arm und wirkten sehr vertraut. Der One Direction-Star und das Model sollen sich bereits seit 2018 kennen.

Getty Images Liam Payne und Maya Henry im März 2022

Getty Images Liam Payne und Maya Henry im November 2019

Instagram / alianamawla Aliana Mawla im Mai 2022

