Für seine schauspielerischen Leistungen wurde er sehr gut bezahlt! Zurzeit sind alle Augen auf Johnny Depp (58) und seine Ex-Frau Amber Heard (36) gerichtet. Nach wochenlangen Gerichtsterminen soll jederzeit im Verleumdungsprozess der Hollywoodstars ein Urteil gefällt werden. Bevor der erfolgreiche Schauspieler durch den Rosenkrieg mit Amber für jede Menge Schlagzeilen sorgte, war er vor allem für seine Rollen in großen Hollywoodfilmen bekannt. Jetzt ist sogar Johnny Depps Gage durchgesickert!

Johnnys ehemaliger Agent wurde nämlich beim Prozess in den Zeugenstand gerufen und verriet, wie hoch die Filmeinnahmen des Schauspielers waren. Laut Just Jared betrug Johnnys Gage in "Mord im Orient Express" über 9,3 Millionen Euro. Für Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen kassierte er Einnahmen von über 12,5 Millionen Euro. Doch den höchsten Verdienst hätte der Hollywoodstar jedoch Fluch der Karibik-Fortsetzung absahnen können: Wäre der Film gedreht worden, hätte Johnnys Bezahlung nach Angaben seines Managers rund 21 Millionen Euro betragen.

Der Film wurde jedoch aufs Eis gelegt, als Amber in einem Artikel ihren Ex beschuldigt hatte, ihr gegenüber handgreiflich geworden zu sein. Daraufhin reichte Johnny am 11. April 2019 Klage gegen sie ein – seitdem liefern sich beide eine Schlammschlacht nach der anderen.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp

Anzeige

Getty Images Johnny Depp als Captain Sparrow, 2015

Anzeige

Getty Images Amber Heard im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de