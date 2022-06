Was für ein niedlicher Anblick! Niko Griesert (31) und Michèle de Roos, die sich beim Bachelor 2021 kennen, jedoch erst nach den Dreharbeiten lieben lernten, scheinen noch immer überglücklich zu sein. Seit einem Jahr gehen die beiden gemeinsam durch das Leben und wohnen bereits unter einem Dach. Kürzlich verriet der Beau sogar, dass er sich vorstellen könne, seine Herzdame zu heiraten. Nun teilte Niko süße Throwback-Schnappschüsse mit seiner Michèle!

Auf Instagram konnten sich Fans nun über die Momentaufnahmen freuen, die offenbar am Anfang der Beziehung des Paares entstanden sind. "Vor einem Jahr", schrieb der 31-Jährige unter die Bilder, auf denen er und seine Liebste in romantischen Augenblicken zu sehen sind. Eines der beiden Fotos zeigt die zwei Arm in Arm, während sie verliebt zum Kuss ansetzen.

Niko scheint jedenfalls ein Romantiker durch und durch zu sein. Denn er kann sich nicht nur vorstellen, seine Partnerin in Zukunft zu heiraten, sondern hat sich wohl auch schon Gedanken bezüglich des Antrags gemacht. "Da werde ich schon richtig drauf hinarbeiten! Der Moment soll einfach perfekt sein", verriet der IT-Projektmanager gegenüber Promiflash.

Instagram / nikogriesert Niko Griesert und Michèle de Roos im April 2022

Instagram / nikogriesert Michèle de Roos und Niko Griesert, 2021

Instagram / nikogriesert Niko Griesert im April 2021

