Jetzt ist es offiziell! June Shannon (42), die unter dem Namen Mama June bekannt ist, ist seit sechs Monaten glücklich vergeben. Verlobungsgerüchte machten bereits im März die Runde, nachdem sie in Alabama beim Ringkauf gesichtet wurde. Ein Insider gab schließlich preis, dass sich die beiden still und heimlich das Jawort gegeben haben sollen. June und Justin hatten sich jedoch noch nicht selbst dazu geäußert. Bis jetzt, denn: Mama June hat ihre Hochzeit nun öffentlich bestätigt!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte June ein Video mit Justin, auf dem die beiden freudestrahlend ihre glitzernden Eheringe in die Kamera halten und den Gerüchten ein Ende setzen. Unter das Video schrieb sie: "Ich weiß, dass ihr es überall im Internet gelesen habt, deshalb klären wir hier die Gerüchte auf. Ja, ich und Justin haben wirklich am 23. März an unserem sechsmonatigen Jubiläum geheiratet."

Viele Fans freuen sich riesig für die beiden und schreiben unter ihren Post herzliche Worte wie: "Herzlichen Glückwunsch! Ich wünsche euch viele, viele glückliche Jahre zusammen" oder "Gratulation, es ist schön, dich so glücklich und lächelnd zu sehen."

Instagram / mamajune June Shannon mit ihren Töchtern Alana und Lauryn

Getty Images June Shannon bei der "Growing Up Hip Hop Atlanta"-Premiere in Atlanta im Januar 2018

Instagram / mamajune June Shannon im April 2021

