Ist June Shannon (42) etwa offiziell vom Markt? Die US-amerikanische TV-Persönlichkeit – besser bekannt unter ihrem Spitznamen Mama June – ist seit Anfang des Jahres in Sachen Liebe wieder so richtig glücklich: Seit rund fünf Monaten geht die Mutter von Honey Boo Boo (16) nämlich mit ihrem neuen Partner Justin Stroud durchs Leben. Jetzt soll das Paar sogar schon den nächsten großen Schritt gewagt haben: June und Justin sollen inzwischen still und heimlich geheiratet haben!

Richtig gehört, laut eines Insiders von The Sun seien June und Justin offiziell Mann und Frau – und das sogar schon seit einigen Wochen. Das Paar soll sich nämlich schon am 23. März im Rahmen einer heimlichen Hochzeit das Jawort gegeben haben. Die kleine Zeremonie habe in einem Standesamt im US-Bundesstaat Georgia stattgefunden. Weder June noch Justin bestätigten die Trauung bislang aber selbst.

Allerdings schürten die beiden schon im März Gerüchte rund um eine mögliche Verlobung: Zu diesem Zeitpunkt waren der TV-Star und der 34-Jährige nämlich gemeinsam in einem Juweliergeschäft in Alabama gesichtet worden. Dort sollen sich die Turteltauben nach einem Verlobungsring umgeschaut haben.

Getty Images Mama June mit ihren Töchtern Alana und Lauryn sowie Enkelin Ella Grace

Getty Images Mama June, TV-Star

Instagram / mamajune June Shannon, besser bekannt als Mama June

