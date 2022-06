Das kommt einem doch bekannt vor! Heute haben die Festlichkeiten für das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. begonnen. Der Auftakt des Spektakels fand traditionell mit dem Aufmarsch statt, den erstmals Prinz Charles (73) seiner Mutter abnahm. Doch kurz darauf war auch die Queen auf dem Balkon des Buckingham-Palace zu sehen, gemeinsam mit den anderen royalen Familienmitgliedern. Dabei fiel eine Sache auf: Herzogin Kate (40) zeigte sich in einem weißen Blazer-Kleid, das sie schon einmal zu einer Veranstaltung getragen hatte!

Die Frau von Prinz William (39) verhält sich umweltbewusst. Zu dem Trooping the Colour-Event erschien sie in einem strahlend weißen Blazer-Kleid, das sie mit einem schwarz-weißen Hut kombinierte. Auch wenn Kate darin ein echter Blickfang ist, zeigen sie ältere Paparazzi-Aufnahmen schon einmal in dem gleichen Gewand: Im Juni 2021 begrüßte sie gemeinsam mit der Queen und Herzogin Camilla (74) auf dem G7-Gipfel einige Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt in genau diesem Kleid.

Die Herzogin trug zu den Feierlichkeiten ganz besondere Accessoires: Kate legte die Ohrringe von Prinzessin Diana (✝36) an! Die Schmuckstücke bekam die Mutter von Prinz Harry (37) und Prinz William von dem saudi-arabischen Kronprinzen Fahd zu ihrer Hochzeit geschenkt.

Getty Images Herzogin Kate während des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II.

Getty Images Herzogin Kate, Herzogin Camilla und Queen Elizabeth II. bei einem Event am Rande des G7-Gipfels

Getty Images Die britische Königsfamilie

