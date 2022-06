Es ist endlich so weit! In diesem Jahr feiert die Queen (96) ein ganz besonderes Jubiläum: Elizabeth ist seit 70 Jahren die Regentin Großbritanniens. Dieser besondere Anlass muss selbstredend gebührend gefeiert werden. In den vergangenen Monaten klagte die britische Königin über gesundheitliche Probleme – für ihr Platin-Jubiläum schonte sie sich auf Schloss Windsor. Heute beginnen die Feierlichkeiten mit Trooping the Colour. Prinz William (39) und Prinz Charles (73) sind dafür auf Pferden unterwegs!

Der künftige Thronfolger Großbritanniens und sein ältester Sohn William stiegen für die Marschkapelle in die feinen Uniformen – ganz elegant ritten die beiden Prinzen mit übergroßer Fellmütze auf Pferden vor den Buckingham Palace. Während die Kapelle "God Save the Queen" anstimmte, salutierten William, sein Vater und auch Prinzessin Anne (71) auf den fein gestriegelten Tieren. Auf Twitter mussten die Royal-Fans allerdings etwas schmunzeln – die Kopfbedeckungen der beiden säßen viel zu tief. "Diese Hüte sind einfach alles. Charles und William sehen überhaupt nichts", schrieb ein User amüsiert.

Auch die royalen Herzensdamen der beiden sind selbstredend mit von der Partie – und fuhren in einer eleganten Kutsche vor. Herzogin Kate (40) strahlte in einem schicken Kostüm in Weiß und trug dazu einen Hut mit dunkelblauen Details. Herzogin Camilla (74) machte neben Lady Cambridge ebenfalls eine gute Figur, während sie den Fans zuwinkte.

