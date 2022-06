Herzogin Kate (40) würdigt Prinzessin Diana (✝36) mit einer besonderen Geste! Queen Elizabeth II. (96) feiert in diesem Jahr ihr 70. Thronjubiläum. Die Feierlichkeiten starteten am Donnerstag mit der alljährlichen Militärparade Trooping the Colour. Die britische Königsfamilie war natürlich vor Ort, um die Monarchin zu feiern – zu diesem besonderen Anlass warfen sich die Royals ordentlich in Schale. Kate setzte bei ihrem Look auf ein sehr besonderes Accessoire!

Zu ihrem eleganten Look in Weiß kombinierte Kate Ohrringe, die einst Prinz Harry (37) und Prinz Williams (39) Mutter Diana gehört hatten. Die Diamantohrringe sollen zu ihrem Lieblingsschmuck gezählt haben – sie waren 1981 ein Hochzeitsgeschenk von dem saudi-arabischen Kronprinzen Fahd gewesen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Kate der verstorbenen Mutter ihres Ehemannes modisch Tribut zollt. Im September vergangenen Jahres erschien die dreifache Mutter nämlich in einem goldenen Abendkleid zur Premiere des neuesten James Bond-Streifens – im Juli 1985 war auch Diana auf der Premiere eines Bond-Films in einer gold-metallic Robe erschienen.

Getty Images Prinzessin Diana im Metropolitan Museum of Art in New York

Getty Images Herzogin Kate während des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei der Weltpremiere von "No Time To Die"

