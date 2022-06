Es war eine spektakuläre Show! Am Donnerstagmittag fand zu Ehren der Queen (96) Trooping the Colour statt – eine pompöse Parade mit Pferden, Soldaten und Marschkapelle. Auch die britische Königsfamilie war Teil der Prozession. Während Prinz Charles (73), Prinz Harry (37) und Prinzessin Anne (71) mit den Soldaten auf Pferden am Publikum vorbeiritten, fuhr der Rest in Pferdekutschen: In der vordersten saßen dabei Herzogin Kate (40) mit ihren drei Kindern sowie Herzogin Camilla (74). Gemeinsam legten sie einen strahlenden Auftritt hin, der die Royal-Fans begeisterte. Aber wessen Outfit kam besser an: Kates oder Camillas?

Camilla bezauberte in einem längs gestreiften Blazer-Kleid des britischen Fashion-Designers Bruce Oldfield, das in verschiedenen Blautönen erstrahlte. Dazu kombinierte sie einen hellblauen Hut des Haute-Couture-Stars Philip Treacy sowie Perlenohrringe und eine opulente Perlenkette. Die beiden Ladys haben sich offenbar optisch aufeinander abgestimmt! Denn auch Herzogin Kate trug ein elegantes Blazer-Kleid – jedoch ganz in Weiß und von der Designer-Marke Alexander McQueen. Ihr blau-weißer Hut stammte vom selben Schöpfer wie Camillas. Dazu wählte sie ihre Diamant-Saphir-Ohrringe und die dazu passende Kette. Das Besondere: Die Schmuckstücke gehörten ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana.

Übrigens ließ Kate es sich auch bei diesem besonderen Anlass nicht nehmen, mal wieder ein Outfit zu recyceln: So trug die 40-Jährige dasselbe Kleid schon einmal im Juni 2021, der Anlass war damals der G-7-Gipfel. Camillas Dress und Hut waren auch gebraucht: Die 74-Jährige trug denselben Look bereits bei einem Pferderennen-Besuch mit ihrem Gatten Charles in Ascot – ebenfalls im Juni 2021. Jetzt seid ihr gefragt: Wessen Outfit gefällt euch besser? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Herzogin Camilla und Herzogin Kate bei Trooping the Colour

Getty Images Herzogin Camilla und Herzogin Kate bei Trooping the Colour 2022

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles bei einem Pferderennen in Ascot 2021

