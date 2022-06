Morgen Abend stürzt sich Jolina Mennen (29) gegen neun Einzel-Mitstreiter beim "RTL Turmspringen" in die Tiefe! Am 3. Juni übernimmt der Privatsender das Konzept seines Konkurrenten ProSieben. Bis 2015 hatte die sportliche Promi-Show noch im Rahmen von "TV Total" und Stefan Raab (55) stattgefunden. Sieben Jahre später folgt nun das Revival auf RTL und auch Influencerin Jolina ist mit dabei – und das ziemlich spontan, wie sie im Promiflash-Interview verriet!

Jolina tritt am Freitag in der Einzel-Kategorie unter anderem gegen bekannte TV-Gesichter wie Filip Pavlovic (27), Pascal Hens (42), Lola Weippert (26) oder Linda-Caroline Nobat (27) an. Es ist das erste Mal, dass die YouTuberin in einer großen Live-Fernsehshow dabei ist. "Ich habe einfach Bock auf eine neue Herausforderung. Ich mache so lange Social Media und bin in meiner eigenen kleinen Komfortzone, in meiner eigenen Bubble. Ich wollte im wahrsten Sinne des Wortes mal über meinen eigenen Schatten springen", berichtete sie gegenüber Promiflash. Lange weiß sie das aber noch nicht: Denn die Trans-Beauty sei nachträglich zum Cast dazugekommen!

Genau deswegen hatte Jolina auch nicht allzu viel Vorbereitungszeit: "Vielleicht knapp eine Woche. [...] Ich war erst noch mit Twenty4Tim und Nana in Portugal im Urlaub. Deswegen hatte ich jetzt nur drei Trainingstage letzte Woche. Heute ist mein Viertes aka Generalprobe", berichtete sie. Dennoch geht die Bloggerin mit viel Ehrgeiz an die Show heran. Bei Jolina gibt es laut eigener Aussage keine halbherzigen Aktionen! "Wenn ich irgendwas mache, gebe ich 120 Prozent!"

Für ihre Fans dürfte der Schritt ins TV dennoch überraschend kommen. Genau deswegen hätten auch nicht alle begeistert reagiert: "Natürlich gibt es auch welche, die sagen, dass ich TV nicht nötig habe oder mich fragen, warum ich das mache. Ich solle doch bei Social Media bleiben. Aber das waren nur vereinzelte Personen. Die Leute haben es zu 95 Prozent abgefeiert", schloss sie ab.

"RTL Turmspringen", live am 3. Juni um 20:15 Uhr

RTL / Markus Nass Stefanie Edelmann, Jolina Mennen, Angela Finger-Erben und Linda Nobat

RTL / Markus Nass Jolina Mennen beim Fotocall für "Das RTL Turmspringen"

RTL / Markus Nass Alle Teilnehmer von "Das RTL Turmspringen" 2022

Bieber, Tamara / ActionPress Jolina Mennen, "Das RTL Turmspringen"-Kandidatin 2022

