Wie die Zeit vergeht! Zu Ehren von Queen Elizabeth II. (96) findet heute die Militärparade Trooping the Colour statt – mit dem Spektakel werden die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Monarchin eingeleitet. Sowohl für die Bevölkerung als auch für die Mitglieder des britischen Königshauses ist dies ein ganz besonderes Event. Natürlich sind auch Herzogin Kate (40) und Prinz Williams (39) Kinder George (8), Charlotte (7) und Louis (4) mit dabei. Die Mini-Royals sind ganz schön groß geworden!

Gemeinsam mit ihrer Mama Kate und Camilla Parker Bowles (74) fuhren die drei Kids in der ersten Kutsche vor. Zuschauer waren überrascht, wie groß die drei inzwischen geworden sind. "Wann ist Charlotte so groß geworden? Sie sieht aus wie eine Erwachsene", "Die Kids sind richtig groß geworden" oder "Charlotte ist atemberaubend. Sie sind alle so groß", kommentierten die Fans unter einem YouTube-Livestream.

Für das Trio dürfte diese Situation übrigens ein ganz besonderer Moment gewesen sein – immerhin war es die erste Fahrt in einer offiziellen Pferdekutsche für George, Charlotte und Louis. Dementsprechend konnten die drei nicht aufhören zu strahlen.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und der Duke of Kent im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Anzeige

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de