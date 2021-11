Vanja Rasova musste wochenlang um ihren Rauswurf kämpfen. Das Model hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Auftritte in verschiedenen TV-Formaten. Neben einigen Rollen in Scripted-Reality-Shows versuchte das TV-Gesicht, bei Ex on the Beach sein großes Liebesglück zu finden. Zuletzt ergatterte Vanja einen Job in einem serbischen Reality-TV-Format. Allerdings würde sie dort wohl nicht noch einmal antreten. Gegenüber Promiflash betonte Vanja jetzt: Sie durchlebte einen echten Albtraum – doch freiwillig auszusteigen, wurde ihr untersagt.

Über Instagram sei die gebürtige Belgraderin für die Show "Zadruga" angefragt worden und habe sich schließlich auf das Abenteuer in einer fiktiven Stadt eingelassen. Dort sei jeder Teilnehmer komplett auf sich alleine gestellt gewesen und habe mit wöchentlichen Geldrationen haushalten müssen. Dass die Dreharbeiten bis zu zehn Monate andauern können, sei der 29-Jährigen bewusst gewesen, nicht jedoch, dass es fast unmöglich war, dem Ganzen wieder zu entkommen. "Was mir nicht ganz bewusst war, war die Tatsache, dass ich nicht raus kann aus der Sendung, wann ich möchte, sondern nur, wenn man nominiert wird", erzählte die Beauty gegenüber Promiflash. Ihre Mutter habe sogar versucht, der Produktionsfirma Geld zu zahlen und Vanja rauszuholen. "Nachdem ich zwei Wochen am Stück geweint und mich verkrochen habe, hat man mich endlich nominiert", schilderte sie, wie es letztlich doch zu ihrem Exit gekommen war.

Noch heute leidet das Reality-TV-Sternchen unter der "Gefangenschaft" in der TV-Welt. "Ich habe immer noch ein leichtes Trauma und muss erst mal klarkommen – bin aber überglücklich, dass ich draußen bin", äußerte sie. Auch die Hygienezustände und die Trinkwasserversorgung seien katastrophal gewesen. Zudem habe es unter den Teilnehmern täglich schwere Schlägereien gegeben. "Jeder ist auf sich alleine gestellt. Viele haben sich auch selbst verletzt, um rauszukommen", erinnerte sich Vanja.

Anzeige

Instagram / vanjarasova "Ex on the Beach"-Kandidatin Vanja

Anzeige

Instagram / vanjarasova Vanja Rasova, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / vanjarasova Vanja Rasova, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de