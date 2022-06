Das war vermutlich noch nicht Johnny Depps (58) letzter Gerichtstermin. Die vergangenen sechs Wochen verbrachte der Schauspieler vor Gericht, weil er seine Ex-Frau Amber Heard (36) wegen Verleumdung verklagt hatte. Sie hatte den Hollywood-Star der häuslichen Gewalt beschuldigt. Das Urteil wurde nun verkündet: Die Blondine wurde schuldig gesprochen. Es wartet aber demnächst noch ein weiterer Prozess auf Johnny – ein Ex-Mitarbeiter hat ihn wegen Körperverletzung angezeigt!

Bereits 2018 hat Gregg "Rocky" Brooks den Fluch der Karibik-Darsteller wegen eines Zwischenfalls verklagt, der 2017 an einem Filmset passiert sein soll. Wie unter anderem The Sun berichtet, soll Johnny das Crew-Mitglied unter dem Einfluss von Alkohol in die Rippen geboxt haben – der 58-Jährige behauptet aber, es habe sich um Notwehr gehandelt. Nun kam der Anwalt des Klägers erneut auf das Verfahren zu sprechen: "Obwohl wir die Entscheidung der Jury respektieren, hat sie keine Relevanz für den Fall von Mr. Brooks. In Brooks' Fall geht es nicht um zwei Hollywood-Stars, die in einer toxischen Beziehung waren. Es geht um den Angriff eines hart arbeitenden Mitglieds der Filmcrew durch den Star der Produktion." Darum freue Brooks sich schon auf seinen Tag vor Gericht.

Angeblich sei Johnny damals ausgerastet, weil Brooks den Dreh habe unterbrechen wollen. Dabei sei sogar ein Polizist anwesend gewesen, weil der Crew-Mitarbeiter Angst vor der Reaktion des US-Amerikaners gehabt haben soll. Daraufhin soll Johnny ihn körperlich angegriffen haben.

Anzeige

Getty Images Amber Heard am 20. Verhandlungstag vor Gericht

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Johnny Depp und sein Anwalt Benjamin Chew

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de