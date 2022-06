Nico Schwanz (44) macht jetzt Kosmetikbehandlungen! Das Male Model war 2009 Teilnehmer des Dschungelcamps und ist seither regelmäßig in verschiedenen TV-Formaten dabei gewesen. Nebenbei feierte er auch als Sänger mit Hits wie "Ich glaub immer noch an Wunder" seinen Erfolg. Was wohl nur wenige Fans wissen: Bevor er seine Karriere in der Öffentlichkeit startete, hat er eine Friseurausbildung inklusive einer dreijährigen Kosmetikausbildung gemacht. Nun kehrte er zu seinem alten Beruf zurück: Nico arbeitet jetzt als Kosmetiker in einem Beautysalon!

Nico kehrt nach fast zehn Jahren in die Beauty-Branche zurück und hat vor circa drei Monaten zu dem Beruf als Kosmetiker umgeschult. Für seinen neuen Job ist er jetzt sogar in die Nähe von Frankfurt gezogen. Er arbeitet mit zwei Kolleginnen im Salon Rapunzel-Beauty and more. In einem Interview mit RTL erklärte er den Grund für seine berufliche Umorientierung: "Ich war zwei Jahre zu Hause. Und da fällt mir die Decke auch auf den Kopf. Dann sag ich mir: 'So, jetzt möchte ich was machen.'"

Die Kundinnen können sich also über eine prominente Beauty-Behandlung von Nico freuen. Das kann für die eine oder andere schon etwas Besonderes sein: "Natürlich ist man aufgeregt!", verriet eine Patientin gegenüber RTL. Würdet ihr euch auch gerne mal von ihm behandeln lassen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / nicoschwanz Model Nico Schwanz

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz, TV-Bekanntheit

Privat Nico Schwanz, TV-Star

