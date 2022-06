Sie werden so schnell groß. Der Unternehmer Scott Disick (39) war – mit kleineren Unterbrechungen – insgesamt zehn Jahre mit dem Keeping up with the Kardashians-Star Kourtney Kardashian (43) zusammen, bevor sie sich 2015 endgültig trennten. Die beiden haben sogar drei gemeinsame Kinder. Mason Disick (12), das älteste der Geschwister, hat jetzt einen ganz besonderen Meilenstein erreicht: Er hat die sechste Klasse erfolgreich abgeschlossen.

Für seinen Papa Scott ist das auf jeden Fall ein Grund zum Feiern. Der Reality-TV-Star hat für seinen ältesten Sohn einiges organisiert: Scott hat in seiner Instagram-Story ein Bild von seinem geschmückten Foyer geteilt. In großen, silbernen Luftballons steht hier geschrieben: "Juhu, Mason hat die sechste Klasse bestanden". Dazu schreibt der stolze Papa: "Glückwunsch Mason, du hast die sechste Klasse bestanden, lass uns feiern."

Und die Party scheint äußerst wild gewesen zu sein, denn am selben Tag teilt Scott ein weiteres, seltenes Bild seines Sohnes: eingeschlafen auf der Couch, mit einem weißen Kissen im Arm. Den Schnappschuss betitelt er mit: "Wilde Sechste-Klasse-Party. 22.30 Uhr und er ist schon raus." Wie die beiden wohl gefeiert haben?

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian, August 2014

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick, Unternehmer

Instagram / letthelordbewithyou Mason Disick, Kourtney Kardashians Sohn

