Er hat gewonnen! Am Mittwoch wurde das Urteil im Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) gesprochen. Nach wochenlangen Gerichtsverfahren wurde die Schauspielerin schuldig gesprochen und muss ihrem Ex 14 Millionen Euro Schadensersatz zahlen. Während der intensiven und spannenden Verhandlungen war eine Frau stets an Johnnys Seite: seine Anwältin Camille Vasquez. Die Juristin regierte jetzt auf das Urteil!

Wie Hello berichtet, fiel sich Johnnys gesamtes Anwaltsteam nach dem Urteil erst einmal in die Arme und feierte den Sieg. In einer Erklärung nach dem Urteilsspruch sagte Camille: "Das heutige Urteil bestätigt, was wir von Anfang an gesagt haben, nämlich dass die Behauptungen gegen Johnny Depp verleumderisch sind und durch keinerlei Beweise gestützt werden." Sie bedankte sich bei den Geschworenen und dem Richter, "die enorm viel Zeit und Ressourcen in diesen Fall gesteckt haben."

Der Prozess begann am 11. April und wurde seit Tag eins unter dem wachsamen Auge der Öffentlichkeit verfolgt. Am 27. Mai kam es zu den letzten Schlussplädoyers, danach folgten die Beratungen über die sechswöchigen Zeugenaussagen. Unter den Zeugen war unter anderem Supermodel Kate Moss (48), die in ihren Aussagen Johnny verteidigte.

Getty Images Camille Vasquez und Johnny Depp

Getty Images Johnny Depps Anwaltsteam nach dem Urteil

Getty Images Camille Vasquez verlässt das Gericht

