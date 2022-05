Kate Moss (48) verteidigt Johnny Depp (58). Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass das Supermodel im Verleumdungsprozess von Johnny Depp gegen Amber Heard (36) aussagen wird. Amber selbst war es ein Anliegen, dass die 48-Jährige in den Zeugenstand kommt. Der Grund: Damit wollte sie bekräftigen, dass Johnny nicht nur ihr gegenüber gewalttätig geworden sei, sondern auch seine Ex Kate Moss zum Beispiel in den 1990er-Jahren die Treppe hinuntergestoßen habe. Vor Gericht dementierte Kate jetzt jedoch das Gerücht.

Kate sagte per Video-Liveschalte im Prozess am Mittwoch aus. Im Zeugenstand wurde das Model von Benjamin Chew, einem Anwalt von Johnny befragt, ob der Schauspieler sie während ihrer Beziehung jemals die Treppe hinuntergestoßen hätte. "Nein, er hat mich nie geschubst, getreten oder eine Treppe hinuntergestoßen", stellte Kate klar. Auf die Frage, warum sie sich dazu entschied, heute auszusagen, rief ein Anwalt von Ambers Team jedoch "Einspruch" in den Gerichtssaal.

Ein Insider erzählte bereits im Vorfeld der New York Post, dass Kate einst während der vierjährigen Beziehung mit Johnny tatsächlich mal die Treppe hinuntergefallen sein soll. "Sie trug Flip-Flops und rutschte auf den letzten beiden Stufen aus. Johnny fing sie auf und kümmerte sich um sie", meinte die Quelle. Das bestätigte Kate jetzt vor Gericht. Sie sei in einem Hotel in Jamaika die Treppe runtergestürzt, weil die Stufen nass waren und verletzte sich am Rücken. Johnny sei ihr zur Hilfe geeilt und habe sie zurück ins Zimmer getragen, erzählte Kate.

Getty Images Johnny Depp und Kate Moss, Mai 2022

Getty Images Johnny Depp, Mai 2022

Getty Images Amber Heard im Mai 2022

