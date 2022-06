Wie fühlen sich Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) in diesem Moment? Heute haben die mehrtägigen Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum der Queen (96) begonnen – den Anfang machte die Trooping the Colour-Parade! Während Kate mit ihren Kindern George (8), Charlotte (7) und Louis (4) und der Herzogin Camilla (74) in einer Festkutsche Platz nahm, ritt William mit seinem Vater Charles (73) auf einem der Pferde. Auf Social Media meldeten sich der Enkel der Queen und seine Frau vor dem Auftakt des Platin-Jubiläums bei ihren Fans!

Der Herzog und die Herzogin von Cambridge wollten ihre Vorfreude auf die bevorstehenden Feierlichkeiten zum 70-jährigen Jubiläum mit ihren Fans teilen! Auf ihrem Twitter-Account postete das royale Ehepaar: "Wir freuen uns darauf zu feiern und zu sehen, wie ihr mit uns dieses #PlatinumJubilee-Wochenende begeht." Das Hashtag zeigte unter anderem auch ein neues Corgi-Emoji, das speziell für das Jubiläum erstellt wurde – und spielt darauf an, wie sehr die Queen diese Hunderasse liebt.

Die Fans sind begeistert! Unter dem Post von William und Kate kommentierten die Twitter-User unter anderem: "Es ist 4.30 Uhr morgens in Kanada und ich stehe auf, um mir "Trooping the Colour" anzusehen!", "Wir werden heute ein Glas auf diese erstaunliche Frau erheben – Königin Elisabeth II.! Ich bin so stolz auf sie" oder "Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Feiern dieses besonderen Anlasses mit ihrer Majestät!".

Getty Images Herzogin Kate im Juni 2022

Getty Images Prinz William im Mai 2022 in London

Getty Images Die britischen Royals während der Trooping-the-Colour-Parade in London, 2015

