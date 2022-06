Gleich zu Beginn wurde die Feierlichkeit gestört! Heute findet das alljährliche Event Trooping the Colour in Großbritannien statt. Die Militärparade wird zu Ehren des Geburtstages von Queen Elizabeth II. (96) ausgetragen. Das 70. Thronjubiläum der Monarchin wurde mit der Band of the Household Cavalry gestartet, die prunkvoll durch London marschierte. Doch dann kam es tatsächlich zu einem Zwischenfall – samt Festnahme!

Aber was ist passiert? Wie man live mitverfolgen konnte, stürmten zwei Männer auf den Prachtboulevard "The Mall" zu – und warfen sich vor einer Militärkapelle auf den Boden! Womöglich handelte es sich hierbei um zwei Monarchie-Gegner. Einer der beiden trug eine nachgemachte Krone. Polizisten waren jedoch schnell vor Ort und zogen die Störer weg vom Geschehen.

Die beiden wurden daraufhin auch festgenommen. Es ist nicht der erste Schockmoment für das britische Königshaus. Denn kurz vor dem Thronjubiläum soll sich ein Fremder Zugang zum Gelände der königlichen Residenz verschafft haben, weswegen man sich Sorgen um die Sicherheit der Queen machte.

Getty Images Trooping the Colour 2022

Getty Images Trooping the Colour 2022

© Ranald Mackechnie Queen Elizabeth II. im Mai 2022

