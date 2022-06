Heute beginnen die großen Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen (96). An den kommenden Tagen steht einiges zu Ehren der Königin auf dem Programm – darunter auch die traditionelle Militärparade, die üblicherweise von der Majestät in einer Kutsche begleitet wird. Doch in diesem Jahr wird sie vom Balkon aus zusehen. Vor dem großen Fest kam es jedoch noch zu einem gruseligen Ereignis: Die Sicherheit der Queen war in Gefahr!

Wie Oxford Mail berichtete, habe sich ein fremder Mann am Sonntagabend Zugang zum Gelände der königlichen Residenz verschafft. Demnach soll er die Royal Mews durch ein geöffnetes Tor betreten haben – dort, wo die Pferde der Familie untergebracht sind. "Ich möchte reinkommen. Ich möchte die Königin sehen", habe er gerufen. Daraufhin wurde er festgenommen und von den Beamten abgeführt.

Nach Angaben der Zeitung sei die Monarchin glücklicherweise nicht vor Ort gewesen, als der Fremde in das Gebäude eindrang – denn in erster Linie halte sich die Queen ohnehin auf Schloss Windsor auf und reiste zu diesem Zeitpunkt nach Balmoral, ihrem Anwesen in Schottland. Dort habe sie eine kurze Pause einlegen wollen, bevor es mit den Jubiläumsfeierlichkeiten losgeht.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Die Royal Mews, circa 1900

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor, April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de